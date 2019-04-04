Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı İlbilge öldü mü? Osman Gazi ne zaman başlayacak? TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul yine nefes kesti. Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen 143.bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında kendini Dragos olarak tanıtan Uranos, Ertuğrul tarafından idam ediliyor. İşte Diriliş Ertuğrul 143.bölüm fragmanı ve tüm gelişmeler... Bu arada Diriliş Ertuğrul'un 29 Mayıs günü yayınlanacak 150. bölümüyle final yapacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Son bölümünde Mergen'i kurtarmak ve Alıncak'ı ele geçirmek için yapılan plan beklenmedik olaylar sonrasında Gündüz yaralanmış, Albastı'da elden kaçırılmıştır.Bütün faturayı Bamsı'ya kesen Ertuğrul onu Alp başlığından alınmıştır.Yeni bölümde ise Alıncak'ı ele geçiren Ertuğrul ondan gerçekleri öğrenmek için işkence ediyor.Albastı Beybolat ise kendisinin kimliğinin açığa çıkmaması için Moğol komutanını öldürmek için planlar yapmaya devam ediyor.

Ailesine yapılan saldırı sonrasında çılgına dönen Bamsı çılgına dönüyor.Ertuğrul Bey, Alıncak ve Albastı'yı Mergen'i kurtarmak için yaptığı baskında elinden kaçırmış, oğlu Gündüz'de yaralanmıştı. Fakat intikam için yeni bir oyun kurmuş, Alıncak'ı tuzağına çekmeyi başarmıştı. Dragos'un tertibi başkaydı; Mergen'in son yazdığı mektupta güya Keykavus'un Söğüt kırsalında olduğunda bahsediliyordu... Tabi ki bu Alıncak için bir tuzaktı... Dragos'un Beybolat'la (Albastı) kurduğu tertipse Ertuğrul'un Alıncak'ı tuzağa çekip öldürmesi ihtimali üstüne kuruluydu. Bu minvalde Dragos bu tuzağın yerini Beybolat'a haber verecek, Beybolat da hemen ardından yorgun düşmüş Kayılara saldırıp Ertuğrul'u öldürecektı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 143.BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA BİR İSİM DAHA DİZİDEN AYRILIYOR

Diriliş Ertuğrul dizisinde 129.bölüm ile katılan başarılı oyuncu Uğur Karabulut, senaryo gereği Uranos'un Ertuğrul Bey tarafından idam edilmesiyle diziden ayrılıyor. Peki Uğur Karabulut kimdir?

Uğur Karabulut 19 Kasım 1983 doğumlu, 2004-2008 yılları arasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi aldı. Televizyon ekranlarıyla tanışması, 2007 yılında oynadığı Magic Goon enerji içeceği reklam filmiyle oldu. Bu reklam filmini, Turkcell, Opet, Mavi Jeans reklamları gibi birçok reklam filmi izledi. 2008 yılındaki ilk dizi çalışması 'Vurgun'un ardından, 'Şüphe', 'Hayat Devam Ediyor' ve 'Emir'in Yolu' dizilerinde oynadı. 2013 yılı içinde Mekan Artı'da oyunculuk yaptı. Show TV'de 'Her Sevda Bir Veda' dizisinde 'Yiğit' karakterini canlandıran oyuncu daha sonra Mehmetçik Kut'ül Amare'de rol aldı.