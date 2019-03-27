Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan hakkında bilinmeyen gerçek!

Diriliş Ertuğrul dizisinde son günlerini yaşıyor Engin Altan Düzyatan. Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılması sonrası başrol Burak Özçivit'e emanet olacak. Aile yaşantısı ile de izleyicinin takdirini kazanan Engin Altan Düzyatan hakkında en çok merak edilenlerden biri de memleketi. İşte başta Engin Altan Düzyatan olmak üzere ünlülerin memleketleri.