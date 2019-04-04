Avlu bugün neden yok? Avlu dizisinin takipçileri bu soruya yanıt arıyor. Perşembe günleri Star TV'de izleyici ile buluşan Avlu'nun yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Avlu'nun izleyicileri yeni bölümün hangi tarihte yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Avlu neden yok? Avlu 37. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm ne zaman? İşte ayrıntılar...

AVLU NEDEN YOK?

Başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin paylaştığı Avlu dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Avlu dizisi bugün "özel bölümü" ile ekranlara gelecek. Dizinin neden yayınlanmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

AVLU 37. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Avlu'nun 37. yeni bölüm fragmanının önümüzdeki günler içerisinde paylaşışması, yeni bölümün ise 11 Nisan 2019 tarihinde yayınlanması bekleniyor.

Avlu'nun 37. bölümünde olaylar şöyle gelecek:

Zerrin bir yandan aklının içindeki uğultuyla boğuşurken bir yandan da Deniz'i alt etmek için yaptığı hamlelere bir yenisini daha ekler... Deniz, geçmişten gelen bu sert rüzgara karşı direnebilecek midir?

Oktay ise nasıl bir tehlikenin içine sürüklendiğinden habersizdir. Tolga'nın bulduğu ipucu onu tahmin bile edemeyeceği bir noktaya sürükler.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz, tehlikeli sularda yüzüyor!

Deniz, gözünü karartmış tehlikeli sularda yüzmektedir. Azra ise kendini hiç beklemediği bir tehlikenin ortasında bulur. Yavaş yavaş karşısında toplanan kalabalığın farkında olmayan Zerrin, Deniz'den aldığı darbeyi avantaja çevirmeyi başarabilecek midir?