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  • 04.04.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 04.04.2019 10:29

4. yeni bölüm fragmanı: İnsan bir kere ölür! ? Hercai 3. son bölüm full izle

4. yeni bölümde yine nefesler tutulacak. Atv'nin yeni dizisi Hercai 4. yeni bölümünde neler olacak? Şadoğlu ve Aslanbey konakları diken üstünde. Tüm Mardin, Miran ve Reyyan'ın ölüp ölmediğini merak ediyor. Yeni bölümde Reyyan bir seçim yapmak zorunda kalacak. Haberimizin detayından Hercai 4. yeni bölüm fragmanı ve Hercai 3. son bölümü full izleyebilirsiniz...

Hercai 4. yeni bölümde neler yaşanacağı izleyici tarafından merak ediliyor. Miran'ın yanında olmamak için köprüden atlayan Reyyan, yeni bölümde aşkı mı seçecek yoksa düşmanlığı mı? Tüm Mardin Şadoğlu ve Aslanbey konağında olup bitenleri merak ediyor. Hercai 4. yeni bölümde neler olacak? İşte Hercai 4. yeni bölümden ipuçları...

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