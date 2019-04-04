Hercai 4. yeni bölümde neler yaşanacağı izleyici tarafından merak ediliyor. Miran'ın yanında olmamak için köprüden atlayan Reyyan, yeni bölümde aşkı mı seçecek yoksa düşmanlığı mı? Tüm Mardin Şadoğlu ve Aslanbey konağında olup bitenleri merak ediyor. Hercai 4. yeni bölümde neler olacak? İşte Hercai 4. yeni bölümden ipuçları...