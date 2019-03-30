Sıkı bir 'Diriliş Ertuğrul' hayranı olan Mesut Özil, önceki gün de kural bozmadı. Arsenal'in yıldızı Mesut, Londra'daki evinde diziyi izlerken çektiği kareyi Instagram'da paylaştı. Mesut Özil, paylaşımına Engin Altan Düzyatan'ı da ekledi
Özil, geçtiğimiz haftalarda Amine Gülşe ile Diriliş Ertuğrul setini ziyaret etmişti.
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