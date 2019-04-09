Xiaomi Mi 9 Türkiye fiyatı ne kadar, özellikleri neler? İşte tüm detaylar. Ekran/kasa oranını serinin diğer modellerine kıyasla maksimum seviyeye çıkartan Mi 9'un, ayrıca selefi Mi 8′e kıyasla alt çerçevelerinin yüzde 40 oranında inceltilmiş. Xiaomi Mi 9'un arka yüzünde son dönemin popüler rengi olan grandyan diğer bir adıyla geçişli bir renk tercih eden Mi 9, arka panel tasarımıyla da görenlerin dikkatini çekiyor.

Şirketten yapılan son açıklamaya göre Xiaomi Mi 9 ve Xiaomi Mi 9 SE modellerinin sevkiyat sayısı 1.5 milyonu devirmiş durumda.

Her ne kadar satışlar oldukça yüksek görünse de Xiaomi cephesinden baktığımızda henüz istenen alınmış değil; zira 3 hafta içinde 1 milyon satış rakamına ulaşan Xiaomi Mi 8'i henüz yeni model geride bırakabilmiş değil.

Xiaomi Mi 8, altı ay içinde 6 milyon satış rakamına ulaşarak şirket için büyük bir gelir kaynağı olmuştu. Sonrasında satışa sunduğu Redmi Note 7 de bir ay süresince 1 milyonu aşkın satınca bu telefonun adını daha çok duymaya başladık. Akıllı telefon pazarında dünya genelinde genel bir durgunluk olduğu su götürmez bir gerçek ve Xiaomi'nin satışlarının da bu durumdan etkilenmemesi elbette söz konusu değil. Yine de şirket, Xiaomi Mi 8'de gösterdiği başarıyı bu yeni modelde de görmek istiyor.

6/8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya yer verilen amiral gemisinde, ayrıca 27W hızlı şarj teknolojisine özelliğe sahip olan 3300 mAh boyutundaki bir bataryaya da yer veriliyor. Ayrıca, yapay zeka destekli Game Turbo modu sayesinde oyunlarda işlemcinin performansı otomatik olarak artırılabiliyor. Böylece yüzde 90.7'lik ekran kasa oranını kullanıcılara sunan Xiaomi, Samsung üretimi 6.39 inç büyüklüğündeki Full HD+ AMOLED ekranıyla da dikkat çekiyor. AMOLED ekranıyla birlikte Mi 9 kullanıcılara, 103. 8 NTSC süper geniş renk gamına ve 600 nit parlaklık sunuluyor

Gorilla Glass 6 ile korunan söz konusu bu AMOLED ekran ayrıca, HDR10 teknolojisini destekliyor. Oyun modu ve gece modu gibi yenilikleri de beraberinde getiren bu ekran, ayrıca parmak izinizide okuyabiliyor. Son zamanların çoklu kamera trendine uyan Xiaomi Mi 9, f/1.75 diyafram değerine sahip olan 48 megapiksel çözünürlüğündeki bir ana kameraya ev sahipliği yapıyor. Söz konusu ana kamera ise toplamda 4 kareyi bir araya getirebiliyor. Böylece fotoğraflarınızda daha fazla ayrıntıya yer verebiliyorsunuz.