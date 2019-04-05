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  • 04.04.2019 10:24
  • Son Güncelleme: 05.04.2019 10:44

ne kadar? Dünyanın en iyi Android cep telefonları hangileri?

AnTuTu, telefon ve tabletlerin RAM hızını, kullanıcı deneyimini, 3D ve 2D grafik performansını ve depolama alanı gibi farklı kategorilerde detaylı analiz yapıyor, performanslarını ölçen ve dünyada kabul gören bir test platformu... Dünyanın en iyi Android cep telefonları hangileri? Android ne kadar?

Telefon pazarının büyük bir kısmını elinde bulunduran Android işletim sistemi telefonların içlerinde öyle modeller var ki hızı ve gücüyle bilgisayarla yarışıyor, fiyatıyla şaşkına çeviriyor. İşte hızı ve fiyatları ile kullanıcılar tarafından büyük ilgi gören o telefonlar... Peki Android telefon fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar haberimizde

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