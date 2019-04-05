Telefon pazarının büyük bir kısmını elinde bulunduran Android işletim sistemi telefonların içlerinde öyle modeller var ki hızı ve gücüyle bilgisayarla yarışıyor, fiyatıyla şaşkına çeviriyor. İşte hızı ve fiyatları ile kullanıcılar tarafından büyük ilgi gören o telefonlar... Peki Android telefon fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar haberimizde