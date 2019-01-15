Xiaomi telefonlarının özelliklerini ve fiyatlarını duyanlar çok şaşırıyor!

Dünya çapında uygun fiyatlarıyla bilinen Çinli telefon üreticisi Xiaomi İstanbul'da ikinci şubesini açmıştı. Geçtiğimiz günlerde de 48 megapiksellik telefonunu tanıtan Xiaomi telefonlarının fiyatları duyanları hayrete düşürecek cinsten. İşte piyasadaki en pahalı telefonların özelliklerini barındıran muadil telefonları daha uygun fiyatlarla tüketiciye sunan Xiaomi telefonlarının fiyatları.

15 Ocak 2019 Salı, 11:10:31 Güncelleme: 11:30:53
Xiaomi telefonlarının özelliklerini ve fiyatlarını duyanlar çok şaşırıyor!

Dünya genelinde düşük fiyatlarıyla dikkat çeken Çinli Xiaomi'nin Türkiye fiyatları da hem değişti, hem şaşırttı!

ÖZELLİKLERİ DUYANLAR FİYATINA İNANAMIYOR

Xiaomi, İstanbul'a ikinci bir mağaza daha açtı. Geçtiğimiz günlerde de 48 megapiksel kameralı telefonunu tanıttı. Fiyatlar ise şaşırtıcı...

Xiaomi telefonlarının özelliklerini ve fiyatlarını duyanlar çok şaşırıyor!

48 megapiksel kameraya sahip dünyanın ilk telefonu olan Xiaomi Redmi Note 7'nin fiyatı 177 dolar yani yaklaşık 1000 TL.

Xiaomi telefonlarının özelliklerini ve fiyatlarını duyanlar çok şaşırıyor!

6,3 inç Full HD+ bir ekran tanıtılan bir diğer yeni telefon olan Xiaomi Redmi 7 ise yine 48 MP kamerayla geliyor ve fiyatı sadece 103 dolar yani yaklaşık 580 TL.

Xiaomi telefonlarının özelliklerini ve fiyatlarını duyanlar çok şaşırıyor!

Xiaomi Redmi 6A / 32 GB

Türkiye fiyatı: 1.099,00 TL

Xiaomi telefonlarının özelliklerini ve fiyatlarını duyanlar çok şaşırıyor!

Xiaomi Redmi 6 / 32 GB

Türkiye fiyatı: 1.299,00 TL

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