Xiaomi telefonlarının özelliklerini ve fiyatlarını duyanlar çok şaşırıyor!
Dünya çapında uygun fiyatlarıyla bilinen Çinli telefon üreticisi Xiaomi İstanbul'da ikinci şubesini açmıştı. Geçtiğimiz günlerde de 48 megapiksellik telefonunu tanıtan Xiaomi telefonlarının fiyatları duyanları hayrete düşürecek cinsten. İşte piyasadaki en pahalı telefonların özelliklerini barındıran muadil telefonları daha uygun fiyatlarla tüketiciye sunan Xiaomi telefonlarının fiyatları.
15 Ocak 2019 Salı, 11:10:31 Güncelleme: 11:30:53
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