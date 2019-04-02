Xiaomi Mi 9 satışları daha ilk günlerden şirketin yüzünü güldürmüş durumda. Peki Xiaomi Mi 9 Türkiye fiyatı ne kadar, özellikleri neler? İşte tüm detaylar. Ekran/kasa oranını serinin diğer modellerine kıyasla maksimum seviyeye çıkartan Mi 9'un, ayrıca selefi Mi 8′e kıyasla alt çerçevelerinin yüzde 40 oranında inceltilmiş.
Artık Türkiye'de! Fiyatları şaşırttı
Çin'in önde gelen teknoloji markalarından biri olan Xiaomi, son olarak satışa sunduğu Xiaomi Mi 9 telefonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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