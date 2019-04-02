Artık Türkiye'de! Fiyatları şaşırttı

Xiaomi Mi 9 satışları daha ilk günlerden şirketin yüzünü güldürmüş durumda. Peki Xiaomi Mi 9 Türkiye fiyatı ne kadar, özellikleri neler? İşte tüm detaylar. Ekran/kasa oranını serinin diğer modellerine kıyasla maksimum seviyeye çıkartan Mi 9'un, ayrıca selefi Mi 8′e kıyasla alt çerçevelerinin yüzde 40 oranında inceltilmiş.