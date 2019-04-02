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  • 02.04.2019 10:21
  • Son Güncelleme: 09.04.2019 09:29

Artık 'de! Fiyatları şaşırttı

Çin'in önde gelen teknoloji markalarından biri olan Xiaomi, son olarak satışa sunduğu 9 telefonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Artık Türkiye'de! Fiyatları şaşırttı

Xiaomi Mi 9 satışları daha ilk günlerden şirketin yüzünü güldürmüş durumda. Peki Xiaomi Mi 9 Türkiye fiyatı ne kadar, özellikleri neler? İşte tüm detaylar. Ekran/kasa oranını serinin diğer modellerine kıyasla maksimum seviyeye çıkartan Mi 9'un, ayrıca selefi Mi 8′e kıyasla alt çerçevelerinin yüzde 40 oranında inceltilmiş.

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