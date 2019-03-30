Xiaomi yeni telefonları Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7'yi Türkiye'ye getirdi. Xiaomi Mi 9, şirketin bir önceki nesil telefonlarından farklı olarak su damlası formundan ekran çentiği tasarımı kullanıyor.

6/8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya yer verilen amiral gemisinde, ayrıca 27W hızlı şarj teknolojisine özelliğe sahip olan 3300 mAh boyutundaki bir bataryaya da yer veriliyor. Ayrıca, yapay zeka destekli Game Turbo modu sayesinde oyunlarda işlemcinin performansı otomatik olarak artırılabiliyor. Böylece yüzde 90.7'lik ekran kasa oranını kullanıcılara sunan Xiaomi, Samsung üretimi 6.39 inç büyüklüğündeki Full HD+ AMOLED ekranıyla da dikkat çekiyor. AMOLED ekranıyla birlikte Mi 9 kullanıcılara, 103. 8 NTSC süper geniş renk gamına ve 600 nit parlaklık sunuluyor.

Gorilla Glass 6 ile korunan söz konusu bu AMOLED ekran ayrıca, HDR10 teknolojisini destekliyor. Oyun modu ve gece modu gibi yenilikleri de beraberinde getiren bu ekran, ayrıca parmak izinizide okuyabiliyor. Son zamanların çoklu kamera trendine uyan Xiaomi Mi 9, f/1.75 diyafram değerine sahip olan 48 megapiksel çözünürlüğündeki bir ana kameraya ev sahipliği yapıyor. Söz konusu ana kamera ise toplamda 4 kareyi bir araya getirebiliyor. Böylece fotoğraflarınızda daha fazla ayrıntıya yer verebiliyorsunuz.

Bununla beraber, f/2.2 diyafram açıklığında olan 12 Megapiksel telefoto, f/2.2 değerindeki 16 Megapiksel ultra geniş açılı kamera sensörü bizleri karşılıyor. Ultra geniş açılı kamerasıyla 117 derecelik bir görüş açısını da kullanıcılara sunacak olan Mi 9'un üçlü kamerasının ayrıca PDAF ve CDAF özelliklerine de sahip. Kamera konusunda, bu yıl oldukça iddialı olan Xiaomi'nin yeni amiral gemisinin ayrıca Mate 20 Pro'dan aşina olduğumuz makro çekimlere imkan tanıyor. Açıklanan verilere göre, Xiaomi Mi 9 ile 4cm makro çekim yapabiliyorsunuz.