Çinli telefon üreticisi Xiaomi, merakla ve heyecanla beklenen Mi 9 modelini tanıttı. Daha satışa sunulmadan almak için sıraya girilen Xiaomi Mi 9 telefonun özelliklerini ve Avrupa satış fiyatını sizler için derledik.



XİAOMİ Mİ 9 ÖZELLİKLERİ NASILDIR?



MUIU 10 tabanlı Android 9.0 Pie işletim sistemine sahip olan Xiaomi Mi 9, damla çentikli tasarımı ile oldukça beğeni topladı. Full HD+ çözünürlüğü bulunan model, 6.4ç inç'lik AMOLED ekrana sahip. Alacağı akıllı telefonda kameranın ön planda olmasını isteyenler için güzel bir haber verelim.