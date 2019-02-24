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  • 24.02.2019 13:25
  • Son Güncelleme: 24.02.2019 13:25

özellikleri nelerdir? İşte !

Son günlerin popülerliğini koruyan telefon markası , Mi 9 özelliği ile büyük beğeni topluyor. Resmen tanıtılan ve özellikleri netleşen şimdiden büyük ilgi görmeyi başardı. Xiaomi, Mi 9 cep telefonunun Avrupa fiyatı da belli oldu.

Çinli telefon üreticisi Xiaomi, merakla ve heyecanla beklenen Mi 9 modelini tanıttı. Daha satışa sunulmadan almak için sıraya girilen Xiaomi Mi 9 telefonun özelliklerini ve Avrupa satış fiyatını sizler için derledik.

XİAOMİ Mİ 9 ÖZELLİKLERİ NASILDIR?

MUIU 10 tabanlı Android 9.0 Pie işletim sistemine sahip olan Xiaomi Mi 9, damla çentikli tasarımı ile oldukça beğeni topladı. Full HD+ çözünürlüğü bulunan model, 6.4ç inç'lik AMOLED ekrana sahip. Alacağı akıllı telefonda kameranın ön planda olmasını isteyenler için güzel bir haber verelim.

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