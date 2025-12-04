Ziraat Türkiye Kupası | Yeşil Yalova FK - Gaziantep FK | CANLI YAYIN
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar öncesi son maçlar oynanıyor. Gaziantep FK, deplasmanda Yeşil Yalova FK'ya konuk oluyor. A Spor'dan yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Gaziantep FK, deplasmanda Yeşil Yalova FK'ya konuk oluyor. Güneydoğu temsilcisinde tek hedef kazanarak adını grup aşamasına yazdırabilmek.
A Spor'dan yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
ASpor CANLI YAYIN
KUPA PROGRAMI
15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967 (Eryaman)
18.00 Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor (Silifke Şehir)
20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)