Ziraat Türkiye Kupası | Silifke Belediye Spor - Antalyaspor | CANLI YAYIN
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara katılacak son takımlar belli oluyor. Silifke Belediye Spor ile Antalyaspor kozlarını Mersin'de paylaşıyor. İki takımın da tek hedefi kazanarak kura çekiminde yer alabilmek. A Spor'dan canlı yayınlanan mücaeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
MAÇIN GOLLERİ
SİLİFKE BELEDİYE SPOR 0 - 1 ANTALYASPOR | SAMUEL BALLET
KUPA PROGRAMI
4 Aralık Perşembe
20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)