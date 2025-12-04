PODCAST CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası | Silifke Belediye Spor - Antalyaspor | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara katılacak son takımlar belli oluyor. Silifke Belediye Spor ile Antalyaspor kozlarını Mersin'de paylaşıyor. İki takımın da tek hedefi kazanarak kura çekiminde yer alabilmek. A Spor'dan canlı yayınlanan mücaeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Silifke Belediye Spor ile Antalyaspor kozlarını Mersin'de paylaşıyor. İki takımın da tek hedefi kazanarak kura çekiminde yer alabilmek.

MAÇIN GOLLERİ

SİLİFKE BELEDİYE SPOR 0 - 1 ANTALYASPOR | SAMUEL BALLET

GOL: Silifke Belediye Spor 0 - 1 Antalyaspor | Samuel Ballet

KUPA PROGRAMI

4 Aralık Perşembe

20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)

