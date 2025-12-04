PODCAST CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası | Iğdır FK - Orduspor 1967 SK | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Iğdır FK ile Orduspor 1967 SK kozlarını paylaşıyor. İki takımın da tek hedefi kazanarak adını gruplara yazdırmak. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ziraat Türkiye Kupası | Iğdır FK - Orduspor 1967 SK | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Iğdır FK ile Orduspor 1967 SK kozlarını paylaşıyor. İki takımın da tek hedefi kazanarak adını gruplara yazdırmak.

A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

GOL

IĞDIR FK - ORDUSPOR 1967 SK: 1-0 (ERDEM ONUR BEYTAŞ)

İZLE | Iğdır FK 0-1 Orduspor 1967

KUPA PROGRAMI

4 Aralık Perşembe

18.00 Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor (Silifke Şehir)

20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan açıkladı! Engelsiz Türkiye Yüzyılı için ikinci eylem planı yükleniyor
"İmralı" sonrası ilk: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı
D&R
Adli emanetteki 154 milyonluk soygunda yeni gelişme! Başsavcılık kırmızı bülten çıkardı: Bir skandal da Adalar Adliyesi'nde
CHP medyasında neler oluyor? Yılmaz Özdil Sözcü'yü karıştırdı! O kavga yine gündemde
MSB'den Karadeniz açıklaması: "Güvenli bir deniz için kalıcı barış gerekli"
İdefix
Diktatör Beşar Esad’ın ölüm makineleri! 70 binden fazla fotoğraf ortaya çıktı
Çöp poşetinde 154 milyon! Adliyedeki soygunun detaylarına TAKVİM ulaştı: Katibin eşinden bomba itiraf!
Barzanilerin maskesi Cizre'de düştü! YPG için özerklik istediler... ENKS'yi teşvik ettiler: TAKVİM kuzu postundaki çakalı aylardır yazıyor
Filoya yeni yıldız! Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi | Temelinde Berat Albayrak imzası var
İmralı kayıtları MİT'in elinde! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Bundan sonrası en riskli süreç" çıkışı: PKK'ya ayrı SDG'ye ayrı uyarı
Ana kız stüdyoyu terk etti! Sami Kırkuşu’nu son gören sevgiliden sarsıcı itiraflar
Emekliye %11.2 enflasyon zammı: Hesaplar noktası virgülüne değişti! SSK BAĞKUR'a 19 bin TL maaş...
Bahçeli'den CHP'ye yolsuzluk ve İmralı tepkisi: Korktular kaçtılar!
"Eko"sistemin ipi Müsavat Dervişoğlu'na mı uzanıyor? Hafriyatçı Murat Gülibrahimoğlu'nu sisteme sokan görüşme
Bakan Bolat Kasım verilerini açıkladı: İhracatta rekor üstüne rekor
Epstein’ın pedofili adasındaki evi ilk kez görüntülendi! Kara tahtada ne mesaj var? Dişçi koltuğu ve tuhaf maskeler...
Dünya Kupası grup kuraları çekiliyor! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu! Milyonlarca maaş ve ödeme değişecek