Ziraat Türkiye Kupası | Iğdır FK - Orduspor 1967 SK | CANLI YAYIN
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Iğdır FK ile Orduspor 1967 SK kozlarını paylaşıyor. İki takımın da tek hedefi kazanarak adını gruplara yazdırmak. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
ASpor CANLI YAYIN
GOL
IĞDIR FK - ORDUSPOR 1967 SK: 1-0 (ERDEM ONUR BEYTAŞ)
KUPA PROGRAMI
4 Aralık Perşembe
18.00 Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor (Silifke Şehir)
20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)