Ziraat Türkiye Kupası | Çorum FK - Alanyaspor | CANLI YAYIN
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda grulara katılan son takım belli oluyor. Çorum FK ile Alanyaspor kozlarını Çorum Şehir Stadyumu'nda paylaşıyor. İki ekibin de tek hedefi kazanarak kura çekiminde yerini alabilmek. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda grulara katılan son takım belli oluyor.
Çorum FK ile Alanyaspor kozlarını Çorum Şehir Stadyumu'nda paylaşıyor.
İki ekibin de tek hedefi kazanarak kura çekiminde yerini alabilmek.
A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
ASpor CANLI YAYIN
MAÇIN GOLLERİ
ÇORUM FK 0 - 1 ALANYASPOR | UCHENNA OGUNDU
ÇORUM FK 0 - 2 ALANYASPOR | STEVE MOUNIE