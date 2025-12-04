PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'dan TFF ve Yasin Kol için olay açıklama! "Ödül verdiler"

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Fenerbahçe ile oynanan derbi sonrasında kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Kavukcu, TFF'nin maça Yasin Kol'u atamasına tepki göstererek sert ifadeler kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin zorlu randevusu 1-1 sona ererken hakem Yasin Kol'un kararları kritik maça damga vurdu. Kol hakkında konuşan sarı kırmızılı ekibin başkan vekili Abdullah Kavukcu, TFF tarafından yapılan davete gitmeyeceklerini söyledi.

"ADETA ÖDÜL VERDİLER"

Yasin Kol'a ödül verdiklerini belirten Kavukcu, "İyi niyetimizle geldiğimiz noktada bizi bariz bir şekilde doğrayan Yasin Kol'a adeta ödül gibi maç verdiler. Bu durum Galatasaray'a karşı gösterilen düşmanlığın tescilidir. Geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu sezon da Galatasaray düşmanlarına karşı tek başımıza mücadele vereceğiz." dedi.

"TFF'NİN DAVETİNİ KATILMAYACAĞIZ"

TFF'nin davetine katılmayacaklarını aktaran Abdullah Kavukcu, "TFF'nin yarın davetine katılmayacağız. Biz Galatasaray'ız! Doğru olanın kimseden korkusu olmaz. Her zaman olduğu gibi sadece kendimize güveneceğiz. Herkese ve her şeye rağmen yolumuza devam edeceğiz. Onlar da mayıs ayında Galatasaray'ın gücünü kabul etmek zorunda kalacaklar." sözlerini sarf etti.

"SABRIMIZ DA GÜVENİMİZ DE BİTMİŞTİR"

Son olarak Kavukcu, "Bundan 2 hafta önce TFF başkanına güveniyorum dedim. Son iki haftadır yaptıklarıyla sağ olsunlar, hepimize gerçek yüzlerini gösterdiler. Bugün bir milattır, artık sabrımız da güvenimiz de bitmiştir." dedi.

