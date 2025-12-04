PODCAST CANLI YAYIN

FIFA 2026 Dünya Kupası grup kura çekim ne zaman, saat kaçta? Gruplar açıklanıyor!

2026 FIFA Dünya Kupası’nın ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek dev organizasyonu için geri sayım sürerken, turnuvanın en kritik aşamalarından biri olan grup kura çekimi de futbol dünyasında heyecanı zirveye taşıdı. Peki FIFA 2026 Dünya Kupası grup kura çekim ne zaman, saat kaçta?

Avrupa Elemeleri'ni ikinci sırada tamamlayarak play-off mücadelesine kalan A Milli Takım, olası final zaferiyle Dünya Kupası sahnesine adını yazdırma hedefini korurken, tüm gözler şimdi grupların belli olacağı kura törenine çevrilmiş durumda. Peki Dünya Kupası gruplar ne zaman belli olacak?

FIFA 2026 DÜNYA KUPASI GRUP KURA ÇEKİM NE ZAMAN?

Turnuvanın kaderini belirleyecek kura töreni, 5 Aralık Cuma günü ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilecek. Futbol dünyasının merakla beklediği organizasyon, 20.00'de başlayacak ve grupların şekillenmesiyle birlikte Dünya Kupası heyecanı resmen yükselecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın grup kura çekimi öncesinde turnuvaya dair detaylar netleşiyor. Play-off'ta mücadele edecek A Milli Takım, Romanya'yı geçmesi ve ardından Slovakya–Kosova galibini deplasmanda mağlup etmesi halinde Dünya Kupası'na katılacak ve kurada 4. torbada yer alacak.

Turnuvaya ev sahipliği yapan ABD, Kanada ve Meksika 1. torbada bulunurken, şu ana kadar 42 ülke katılım hakkı elde etti. Toplam 48 takımın yer alacağı organizasyonun kalan 6 bileti, 4'ü Avrupa play-off'larından, 2'si kıtalararası play-off'tan gelecek.

Dünya Kupası için şimdiden yaklaşık 2 milyon bilet satıldı. Kura çekiminin ardından stat ve maç saatleri cumartesi duyurulacak.

Konfederasyon dengesini korumak için aynı grupta aynı konfederasyondan sadece bir takım yer alabilecek (UEFA hariç, her grupta en az 1 en fazla 2 Avrupa takımı bulunabilecek). Ayrıca üst sıralardaki takımların (İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere) finalden önce karşılaşmaması için play-off yolları buna göre düzenlendi.

11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda torbalar şöyle oluştu:

Birinci torba:

Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya

İkinci Torba:

Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya

Üçüncü torba:

Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika

Dördüncü torba:

Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Play-Off A (İtalya-Kuzey İrlanda / Galler-Bosna Hersek), Avrupa Play-Off B (Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk), Avrupa Play-Off C (Türkiye-Romanya / Slovakya-Kosova) ve Avrupa Play-Off D (Danimarka-Kuzey Makedonya / Çekya-İrlanda Cumhuriyeti), FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 1 (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo) ve FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 2 (Bolivya-Surinam / Irak)

