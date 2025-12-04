FIFA 2026 Dünya Kupası grup kura çekim ne zaman, saat kaçta? Gruplar açıklanıyor!

Avrupa Elemeleri'ni ikinci sırada tamamlayarak play-off mücadelesine kalan A Milli Takım, olası final zaferiyle Dünya Kupası sahnesine adını yazdırma hedefini korurken, tüm gözler şimdi grupların belli olacağı kura törenine çevrilmiş durumda. Peki Dünya Kupası gruplar ne zaman belli olacak?

Turnuvaya ev sahipliği yapan ABD, Kanada ve Meksika 1. torbada bulunurken, şu ana kadar 42 ülke katılım hakkı elde etti. Toplam 48 takımın yer alacağı organizasyonun kalan 6 bileti, 4'ü Avrupa play-off'larından, 2'si kıtalararası play-off'tan gelecek.

2026 FIFA Dünya Kupası 'nın grup kura çekimi öncesinde turnuvaya dair detaylar netleşiyor. Play-off'ta mücadele edecek A Milli Takım, Romanya'yı geçmesi ve ardından Slovakya–Kosova galibini deplasmanda mağlup etmesi halinde Dünya Kupası'na katılacak ve kurada 4. torbada yer alacak.

Dünya Kupası için şimdiden yaklaşık 2 milyon bilet satıldı. Kura çekiminin ardından stat ve maç saatleri cumartesi duyurulacak.

Konfederasyon dengesini korumak için aynı grupta aynı konfederasyondan sadece bir takım yer alabilecek (UEFA hariç, her grupta en az 1 en fazla 2 Avrupa takımı bulunabilecek). Ayrıca üst sıralardaki takımların (İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere) finalden önce karşılaşmaması için play-off yolları buna göre düzenlendi.