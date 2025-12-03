Ziraat Türkiye Kupası : Yeniçarşıspor - Göztepe | CANLI YAYIN
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Grup etabı öncesi oynanan son eleme maçlarında Yeniçarşıspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.
Grup etabı öncesi oynanan son eleme maçlarında Yeniçarşıspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.
A Spor ekranlarından canlı yayınlanan zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR PROGRAMI
3 Aralık Çarşamba:
20.30 Trabzonspor-İmaj Altyapı Vanspor (Papara Park)
4 Aralık Perşembe:
13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK (Yalova Atatürk)
13.30 Boluspor-Kahta 02 (Bolu Atatürk)
13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor (Fethiye İlçe)
15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967 (Eryaman)
18.00 Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor (Silifke Şehir)
20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)