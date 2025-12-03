PODCAST CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası : Yeniçarşıspor - Göztepe | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Grup etabı öncesi oynanan son eleme maçlarında Yeniçarşıspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR PROGRAMI

3 Aralık Çarşamba:

20.30 Trabzonspor-İmaj Altyapı Vanspor (Papara Park)

4 Aralık Perşembe:

13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK (Yalova Atatürk)

13.30 Boluspor-Kahta 02 (Bolu Atatürk)

13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor (Fethiye İlçe)

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967 (Eryaman)

18.00 Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor (Silifke Şehir)

20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)

