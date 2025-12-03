PODCAST CANLI YAYIN

TFF'den Galatasaray'a Yasin Kol yanıtı!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile yaptığı görüşmede Yasin Kol hakkında sarı kartlar için serzenişlere katıldı ancak maçın sonucuna etki edecek hata yapmadığını söyledi.

Giriş Tarihi:
TFF'den Galatasaray'a Yasin Kol yanıtı!
Galatasaray tarafı, hakem yönetimiyle ilgili 10 dakikalık bir video hazırladı.

Kol'un haksızlık yaptığı düşünülen hakem kararları tek tek izlendi.

'SONUCA ETKİ EDECEK HATASI YOK'

Sabah'ın haberine göre Hacıosmanoğlu, özellikle sarı kartlar konusundaki serzenişlere katıldı ancak maçın sonucuna etki edecek hata yapıldığını düşünmediğini vurguladı.

G.SARAY YASİN KOL'U İSTEMEDİ

Özbek-Kavukcu ikilisi, Yasin Kol'un bundan sonra hiçbir müsabakada görev almaması gerektiğini belirtirken, bu talep gerçekleşmezse de sezonun kalanında kendi maçlarında kabul edemeyeceklerini söyledi.

Kol'un, Kadıköy öncesi görev aldığı G.Saray maçlarındaki hataları da hatırlatıldı.



BU SEZON G.SARAY MAÇLARINA VERİLMEMESİ DÜŞÜNÜLÜYOR

TFF tarafı sezonun kalanında Yasin Kol'u Galatasaray maçlarında görevlendirmeyi düşünmüyor.

Kol'un bu hafta dinlendirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Allah'ın izni milletin duasıyla bu sefer başaracağız"
CHP'de "kirpi" operasyonu! İhraç ve disiplin furyası başlıyor: Listedeki ilk isim ve hedefteki 10 isim | Murat Emir vekilleri aradı mı?
İdefix
Öcalan "MHP-darbe" sözlerine açıklık getirdi! 27 Şubat vurgusu: "Güçlü irade ve kararlı duruşumuz sürüyor" | CHP'ye çağrı yaptı
Trabzonspor'da hedef 10. kupa! Fatih Tekke'den büyük rotasyon
İsrail medyasında Şara’ya suikast iddiası: Fail Tel Aviv mi? Amaç DEAŞ bahanesiyle işgal
Emekliye %11.2 enflasyon zammı: Hesaplar noktası virgülüne değişti! SSK BAĞKUR'a 19 bin TL maaş...
Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Neler konuşuldu?
Memura emekliye enflasyon farkı: En düşük maaş için 5. oran geldi! İşte meslek meslek zam tablosu
Seyyanen zam gerçeği: Kimleri kapsıyor? Gözden kaçan detay
Galatasaray'da forvet krizi! Osimhen o maçlarda yok
Türk Telekom teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürüyor engeller kalkıyor
Falezlerde filizlenen aşk cinayetle mi sonlandı? Sami Kırkuşu'nun sevgilisinden itiraf: "Korktum anlatamadım"
"Telebar" operasyondan neler çıktı neler... Masada fuhuş pazarlığı! Garsonların hesabında milyonluk hareket
"İmralı" sonrası ilk: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplanıyor
ABD basınından Maduro iddiası: İki gece üst üste aynı yerde uyumuyor! Kübalı koruma detayı
Büyükçekmece Adliyesi'nden 25 kilogram altın çaldı! Hırsız en güvendikleri yerden çıktı
TÜİK 2025 kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! Bakan Şimşek açıkladı: Son 2,5 yılın en düşüğü!
ABD'de sistem çöktü! Masaya Başkan Erdoğan’ın sağlık devrimi geldi
Şimşek, sağanak ve don haritada! Kar topu oynamaya hazır olun! İstanbul için tarih belli