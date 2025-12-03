TFF'den Galatasaray'a Yasin Kol yanıtı!

Galatasaray tarafı, hakem yönetimiyle ilgili 10 dakikalık bir video hazırladı.



Kol'un haksızlık yaptığı düşünülen hakem kararları tek tek izlendi.



'SONUCA ETKİ EDECEK HATASI YOK'



Sabah'ın haberine göre Hacıosmanoğlu, özellikle sarı kartlar konusundaki serzenişlere katıldı ancak maçın sonucuna etki edecek hata yapıldığını düşünmediğini vurguladı.



G.SARAY YASİN KOL'U İSTEMEDİ



Özbek-Kavukcu ikilisi,



Kol'un, Kadıköy öncesi görev aldığı G.Saray maçlarındaki hataları da hatırlatıldı. Sabah'ın haberine göre Hacıosmanoğlu, özellikle sarı kartlar konusundaki serzenişlere katıldı ancak maçın sonucuna etki edecek hata yapıldığını düşünmediğini vurguladı.Özbek-Kavukcu ikilisi, Yasin Kol 'un bundan sonra hiçbir müsabakada görev almaması gerektiğini belirtirken, bu talep gerçekleşmezse de sezonun kalanında kendi maçlarında kabul edemeyeceklerini söyledi.Kol'un, Kadıköy öncesi görev aldığı G.Saray maçlarındaki hataları da hatırlatıldı.