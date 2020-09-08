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    • 08.09.2020 19:05
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    , Brezilyalı yıldız da Silva'yı etti

    'in son şampiyonu , Brezilyalı futbolcu da Silva'yı kadrosuna dahil etti. 30 yaşındaki Brezilyalı sağ bek ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. in tanıtım videosunun Ninja Kaplumbağalar çizgi filminin müziği ve kurgusuyla yapılması, yıldız futbolcunun isminin Rafael olmasına yoruldu.

    Başakşehir Brezilyalı yıldızı transfer etti

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, asbaşkan Mesut Altan ve üst yönetici Mustafa Eröğüt'ün katıldığı törende 30 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Sağ bek mevkisinde oynayan Rafael'in Medipol Başakşehir'de 4 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

    Rafael, profesyonel kariyerinde İngiltere'nin Manchester United ve Fransa'nın Olympique Lyon takımlarında forma giydi.

    Tecrübeli oyuncu bugüne kadar kulüplerinde 318 maçta görev aldı ve takımlarına 8 gol 26 asistlik katkıda bulundu.

    Başakşehir transferini sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

    BAŞAKŞEHİR KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA

    "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Rafael ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mesut Altan ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

    Kariyeri boyunca Manchester United ve Lyon gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymiş olan Rafael, kulübümüzde 4 numaralı formayı giyecek.

    Rafael'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
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    Haberler Spor Medipol Başakşehir, Brezilyalı yıldız Rafael Pereira da Silva'yı transfer etti
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