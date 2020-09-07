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    • 07.09.2020 16:23
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    transferde bombayı patlattı! Beşiktaş'a çalım

    Medipol , bir süre önce adı Beşiktaş ile de anılan Olympique Lyon'un brezilyalı sağ bek oyuncusu ile anlaşmaya vardı. Yıldız ismin İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacağı öğrenildi.

    Başakşehir transferde bombayı patlattı

    Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi kadrosuna önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

    TRT Spor'un haberine göre, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası için yine iddialı bir kadro kurmak isteyen Başakşehir, Lyon'un sağ bek oyuncusu Rafael ile anlaşma sağladı.

    30 yaşındaki Brezilyalı sağ bekin, Lyon ile kalan bir yıllık sözleşmesini feshedeceği ve Türkiye'ye gelerek Başakşehir'e imza atacağı belirtildi. Geçen sezon Lyon'da 13 lig maçına çıkan Rafael toplamda 700 dakika süre aldı.
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