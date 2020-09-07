Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi kadrosuna önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası için yine iddialı bir kadro kurmak isteyen Başakşehir, Lyon'un sağ bek oyuncusu Rafael ile anlaşma sağladı.