Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe ile yollarını ayrılan Alper Potuk'la ilgileniyor. Sivasspor Yönetimi de bu hafta Alper ile görüşecek. 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Alper Potuk, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıkarken gol veya asist kaydedememişti.
BOŞNAK BUREKOVİC GÖZTEPE İLE ANLAŞTI
Göztepe, 25 yaşındaki Boşnak sol bek Dzenan Burekovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Burekovic, bugüne kadar kariyerinde Celik Zenica, Vojvodina, ve Ujpest takımlarında forma giydi. Kariyeri boyunca 187 resmi maça çıkan 25 yaşındaki sol bek, bu maçlarda 2 gol atarken 29 asist yaptı.
RICARDO QUARESMA VİTORİA GUİMARAES'TE
Son olarak Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımıyla anlaştı. Guimaraes kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Quaresma ile 2022/23 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. 36 yaşındaki Portekizli yıldız kısa bir süre önce Altay ile transfer görüşmesi yapmıştı.
ŞAMPİYONLUKTA FAVORİ FENER
Süper Lig'de yeni sezon öncesinde iddaa şampiyonluk oranları belirlendi. Fenerbahçe, 3,25 oranla listede favori olarak gösterildi.
BAŞAKŞEHİR RAFAEL İLE HER KONUDA ANLAŞTI
Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, kadrosunu önemli bir isimle güçlendiriyor. Başakşehir, Fransız takımlarından Lyon'un Brezilyalı sağ beki Rafael ile her konuda anlaşmaya vardı. Dün akşam İstanbul'a gelen Rafael ile sağlık kontrolünün ardından bugün resmi sözleşme imzalanacak.
ROCO, LİCHAJ VE AATİF'I KADROLARINA KATTILAR
Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan ayrılan stoper Roco ve ABD'li sağ bek Eric Lichaj'ı kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılar 34 yaşındaki Faslı yıldız Aatif Chahechouhe'yu da alarak transfer şovunu sürdürdü.
ALANYA'DA İMZA ŞOVU!
Transfer çalışmalarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun da bulunduğu törende santrfor Khouma Babacar, sol bek Francois Moubandje ve genç kaleci Ahmet Çağrı Güney'e imza attırdı.
BOŞNAK BUREKOVİC GÖZTEPE İLE ANLAŞTI
Göztepe, 25 yaşındaki Boşnak sol bek Dzenan Burekovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Burekovic, bugüne kadar kariyerinde Celik Zenica, Vojvodina, ve Ujpest takımlarında forma giydi. Kariyeri boyunca 187 resmi maça çıkan 25 yaşındaki sol bek, bu maçlarda 2 gol atarken 29 asist yaptı.
RICARDO QUARESMA VİTORİA GUİMARAES'TE
Son olarak Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımıyla anlaştı. Guimaraes kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Quaresma ile 2022/23 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. 36 yaşındaki Portekizli yıldız kısa bir süre önce Altay ile transfer görüşmesi yapmıştı.
ŞAMPİYONLUKTA FAVORİ FENER
Süper Lig'de yeni sezon öncesinde iddaa şampiyonluk oranları belirlendi. Fenerbahçe, 3,25 oranla listede favori olarak gösterildi.
BAŞAKŞEHİR RAFAEL İLE HER KONUDA ANLAŞTI
Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, kadrosunu önemli bir isimle güçlendiriyor. Başakşehir, Fransız takımlarından Lyon'un Brezilyalı sağ beki Rafael ile her konuda anlaşmaya vardı. Dün akşam İstanbul'a gelen Rafael ile sağlık kontrolünün ardından bugün resmi sözleşme imzalanacak.
ROCO, LİCHAJ VE AATİF'I KADROLARINA KATTILAR
Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan ayrılan stoper Roco ve ABD'li sağ bek Eric Lichaj'ı kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılar 34 yaşındaki Faslı yıldız Aatif Chahechouhe'yu da alarak transfer şovunu sürdürdü.
ALANYA'DA İMZA ŞOVU!
Transfer çalışmalarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun da bulunduğu törende santrfor Khouma Babacar, sol bek Francois Moubandje ve genç kaleci Ahmet Çağrı Güney'e imza attırdı.