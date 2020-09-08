HEDEF EDISON CAVANI

Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona eren Edison Cavani için Fenerbahçe harekete geçti. Sarı lacivertlilerde bu transferi başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu yönetiyor. Fenerbahçe tecrübeli golcünün menajeri ile temas kurdu.

Fenerbahçe Cavani'ye 5 milyon Euro önerirken bu rakam yeterli bulunmadı. 33 yaşındaki oyuncunun yüksek maaşı ile ilgili başkan Koç ve Belözoğlu ikilisi kulübün şartlarını düşünerek değerlendirmede bulunuyor.