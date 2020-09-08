Ligin başlamasına çok kısa bir süre kalmasına rağmen orta alana beklenen takviyeleri yapamadığı için büyük eleştiri alan Galatasaray yönetimi sonunda bombaları patlatıyor. Sarı-Kırmızılılar, Oghenekaro Etebo'nun 1 yıllığına kiralanması için Stoke City ile anlaşma sağladı.
SÜRPRİZ ŞEKİLDE İSTANBUL'DA
24 yaşındaki Nijeryalı yıldız dün İstanbul'a geldi. Yönetimin İngiliz kulübüne kiralama bedeli ödemeyeceği belirlendi. Dün KAP bildirimi yapılırken bugün de resmi imzalar atılacak.
DEVRE ARASINDA KİRALADI
Geçen sezonun ikinci yarısını Getafe'de kiralık geçiren Etebo, Championship'te 11, La Liga'da ise 10 maçta oynadı. Genç futbolcuyu bitiren yönetim bir bombaya daha hazırlanıyor.
PAZARLIKLAR DEVAM SÜRÜYOR
Milli Takım'ın orta alandaki yıldızı Okay Yokuşlu ile anlaşan Sarı-Kırmızılılar, Celta Vigo ile pazarlıklarını sürdürüyor. G.Saray, İspanyol kulübüne 1 yıllık kiralama için 1 milyon Euro önerdi.
OKAY BU KEZ GELMEK İSTİYOR
Geçen sezon da ismi Galatasaray ile anılan Okay Yokuşlu, Türkiye'ye dönmek istememişti. Ancak milli futbolcu bu kez teklif kabul etti.
NDIAYE DOĞRUYMUŞ!
Yönetim önceki Badou Ndiaye ile ilgili transfer haberlerini yalanlamıştı. Ancak gelen bilgilere göre Senegalli yıldızla gerçekten anlaşma sağlandı. Taraftarın sosyal medya üzerinden gösterdiği tepki sonrası 'mecburen' yalanlama yapıldı.
SÜRPRİZ ŞEKİLDE İSTANBUL'DA
24 yaşındaki Nijeryalı yıldız dün İstanbul'a geldi. Yönetimin İngiliz kulübüne kiralama bedeli ödemeyeceği belirlendi. Dün KAP bildirimi yapılırken bugün de resmi imzalar atılacak.
DEVRE ARASINDA KİRALADI
Geçen sezonun ikinci yarısını Getafe'de kiralık geçiren Etebo, Championship'te 11, La Liga'da ise 10 maçta oynadı. Genç futbolcuyu bitiren yönetim bir bombaya daha hazırlanıyor.
PAZARLIKLAR DEVAM SÜRÜYOR
Milli Takım'ın orta alandaki yıldızı Okay Yokuşlu ile anlaşan Sarı-Kırmızılılar, Celta Vigo ile pazarlıklarını sürdürüyor. G.Saray, İspanyol kulübüne 1 yıllık kiralama için 1 milyon Euro önerdi.
OKAY BU KEZ GELMEK İSTİYOR
Geçen sezon da ismi Galatasaray ile anılan Okay Yokuşlu, Türkiye'ye dönmek istememişti. Ancak milli futbolcu bu kez teklif kabul etti.
NDIAYE DOĞRUYMUŞ!
Yönetim önceki Badou Ndiaye ile ilgili transfer haberlerini yalanlamıştı. Ancak gelen bilgilere göre Senegalli yıldızla gerçekten anlaşma sağlandı. Taraftarın sosyal medya üzerinden gösterdiği tepki sonrası 'mecburen' yalanlama yapıldı.