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    • 08.09.2020 11:45
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    'ta flaş gelişme! İki isim kadro dışı kaldı

    haberine göre 'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın talimatı sonrası Brezilyalı sağ bek Douglas ile Fransız stoper Isimat Mirin kadro dışı bırakıldı.

    Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren 'ta teknik direktör Sergen Yalçın flaş bir kararın altına imza attı.

    A 'un haberine göre, Isimat-Mirin ve Douglas'ın antrenmanlardaki performansı ve disiplinsiz hareketlerinden rahatsız olan Sergen Yalçın iki futbolcuyu da kadro dışı bırakma kararı aldı.

    Mirin ve Douglas ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Beşiktaş, iki futbolcuyu da öncelikli olarak bonservis bedeli ile elden çıkartmak istiyor.

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