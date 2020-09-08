F.Bahçe'de Bankalar Birliği anlaşmasının açıklanması için geri sayıma geçildi. Yönetimin kısa süre içinde resmi olarak anlaşmayı duyurması bekleniyor.
Yeni sezon öncesi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de bu oyuncular TFF'nin listesinde gözükmüyor. Kulüpler, ilk resmi maçlarından 24 saat öncesine kadar A Takım Listesi'ni TFF'ye ibraz etmek zorunda. Liste her maçtan 24 saat öncesine kadar revize edilebilir.
Yeni sezon öncesi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de bu oyuncular TFF'nin listesinde gözükmüyor. Kulüpler, ilk resmi maçlarından 24 saat öncesine kadar A Takım Listesi'ni TFF'ye ibraz etmek zorunda. Liste her maçtan 24 saat öncesine kadar revize edilebilir.