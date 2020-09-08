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    • Spor
    • 08.09.2020 Gazete
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    'de yeni lerin lisansları an meselesi

    ’nin yeni leri Futbol Federasyonu’nda kayıtlı değil... ile yapılacak anlaşma sonrasında yeni yıldızların lisansı da çıkmış olacak.

    Lisanslar an meselesi
    F.Bahçe'de anlaşmasının açıklanması için geri sayıma geçildi. Yönetimin kısa süre içinde resmi olarak anlaşmayı duyurması bekleniyor.



    Yeni sezon öncesi yıldız isimleri kadrosuna katan 'de bu oyuncular 'nin listesinde gözükmüyor. Kulüpler, ilk resmi maçlarından 24 saat öncesine kadar A Takım Listesi'ni TFF'ye ibraz etmek zorunda. Liste her maçtan 24 saat öncesine kadar revize edilebilir.

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