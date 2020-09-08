TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da 14 kişi koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Açıklamada test sonucu pozitif olan isimlerden 7'sinin futbolcu, 2'sinin teknik heyet ve 5'inin kulüp çalışanı olduğu bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalışanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır''