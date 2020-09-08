Trabzonspor trasferde stoper mevkine odaklandı. Bordo- Mavililer'in Da Costa'nın takımdan ayrılmasından sonra Osorio, Hause veya Hugo üçlüsünden birine en kısa zamanda imza attırmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Hause
HUGO İÇİN YENİ BİR GİRİŞİM
Da Costa'nın ayrılmasının kesinleşmesinin ardından Vitor Hugo için yeni bir hamle daha yapılacak. Oyuncu için yapılan kiralama teklifinde rakamın biraz daha üst seviyeye çekilmesi bekleniyor.
OSORIO'NUN PARASI CEP YAKTI
Trabzonspor'un Porto'dan kadrosuna katmak istediği Osorio için kulübü 1 milyon Euro'luk kiralama bedeli istedi. Yönetim bu rakamın indirilmesi durumunda yeniden devreye girecek.
CRISTIAN LEMA BEĞENİLMEDİ
Bu arada Trabzonspor'a menajerler tarafından Benfica'nın 30 yaşındaki tecrübeli stoperi Cristian Lema önerildi. Ancak scout ekibinin oyuncunun performansını beğenmediği öğrenildi.