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'dan emeklilere, lara ve işçilere toplu müjdesi! O paralar geri ödeniyor!

duyurdu. lara, emeklilere ve tüm işçilere topu ! O paralar geri ödenecek. Memurlar, Emekliler ve tüm işçiler topu para iadesi yapılacak. Peki hangi paralar geri ödenecek. SGK duyurduğu bilgileri sizlerle. Hangi paralar geri ödeniyor? Emeklilere, memurlara ve işçilere güzel haberler gelmeye devam ediyor. Emekli olmak her çalışanın hayalidir. Çalışma hayatı içerisinde yıllarca yer alan vatandaşlar çalışmalarının sonuna geldiklerinde emekli olmayı dört gözle bekliyorlar. Bu kapsamda emeklilik şartlarını eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar; prim şartı, yaş şartı ve gün şartı koşullarının tamamını sağlamak zorundalar.

  • SGK
  • 25.02.2020 09:55
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 09:55
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Anında nakit alın! Memurlara ve işçilere toplu para iadesi müjdesi!

Emekli olabilmek her çalışanın en büyük rüyasıdır. Fakat emeklilik yaşını beklemeyenler için yeni bir çözüm geldi. SSK'dan emeklilere, memurlara ve işçilere toplu para iadesi yapılacak. 5510 Sayılı Kanun sadece kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında olmasına karşın primi emekli olmaya yetmeyene toptan ödeme yapılmasına imkan sağlıyor. Bu kapsamda önemli olan husus ise yaş şartı. Yani yaş şartı emekli olmak için sağlanmıyorsa toptan ödemede yapılmıyor. Yani genç yaşta birinin SGK'dan toptan ödeme olması mümkün değil. Bu bağlamda emekli olma hayalleri suya düşen vatandaşların ödedikleri primler boşa gitmiyor. SGK'dan bu parayı almak için SGK'ya dilekçe ile başvurmak gerekiyor.

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Haberler SGK SSK'dan emeklilere, memurlara ve işçilere toplu para iadesi müjdesi! O paralar geri ödeniyor!
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