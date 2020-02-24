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    • Ekonomi
    • 25.02.2020 09:52
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    • 25.02.2020 09:52
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    9.299 TL ödeme yapılacak! İlkinde 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor

    Annelere yapılacak çocuk, doğum ve süt parası gibi ödemeler ocak itibarıyla asgari ücrete ve enflasyona göre arttı. Ocak itibarıyla doğum yapacak çalışan annelerin eline tüm hakların kullanılması halinde en az 9 bin 299 lira geçecek. 'lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30'ar gün ekleniyor. Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor.

    Hemen başvurun! 9.299 TL ödeme yapılacak!

    Devlet, var olan nüfusu arttırmak için çeşitli teşvikler sağlıyor. Bunlardan en önemlisi ise aileleri çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için annelere 'çocuk parası', 'doğum (rapor) yardımı', 'süt ve emzirme parası', 'yarım gün çalışma desteği' ve 'kreş yardımı' adı altında katkıda bulunması. Bu ödemeler ise her yıl artıyor. Bu desteklerden birisi olan çocuk parası, doğum yapan tüm annelere veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor. İkiz, üçüz gibi çoklu doğumlarda da çocuk başına 150 lira veriliyor. SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli.

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    Haberler Ekonomi 9.299 TL ödeme yapılacak! İlkinde 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor
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