9.299 TL ödeme yapılacak! İlkinde 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor

Devlet, var olan nüfusu arttırmak için çeşitli teşvikler sağlıyor. Bunlardan en önemlisi ise aileleri çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için annelere 'çocuk parası', 'doğum (rapor) yardımı', 'süt ve emzirme parası', 'yarım gün çalışma desteği' ve 'kreş yardımı' adı altında katkıda bulunması. Bu ödemeler ise her yıl artıyor. Bu desteklerden birisi olan çocuk parası, doğum yapan tüm annelere veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor. İkiz, üçüz gibi çoklu doğumlarda da çocuk başına 150 lira veriliyor. SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli.

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