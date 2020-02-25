Bazı yayın organlarında çıkan SGK, SSK ve Bağkur'lu emekli maaşı kesilecek mi? Bayram ikramiyesi kalktı mı? Gibi iddialara SGK'dan resmi açıklama geldi. ''Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır'' denildi. Bu bağlamda son iki yılda 4 bin TL ikramiye alan emekliler henüz net bir tarih belli olmamasına karşın, 2020 yılında da Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye alabilecekler.

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