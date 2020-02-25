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'dan resmi açıklama geldi! ve Bağkur'lu kesintisi var mı? Emekli maaşı bayram si kalktı mı?

ve Bağkur'lu ve bayram si kesintisi var mı? Sorusu milyonların gündemine geldi. Kurumu'ndan "Emekli maaşlarından kesinti yapılacak, bayram ikramiyeleri kaldırılacak" haberlerine yalanlama geldi. 'dan yapılan açıklamada "Emeklilerimizden ilave sağlık kesintisi yapılacağı, Emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin kesileceği,maaşlarından yeniden Sosyal Güvenlik Destek pirimi kesilmeye başlanacağı ve vefat eden kişinin eşine bağlanacak ölüm aylığı bağlama işlemlerinde ilave kriterler getirileceği iddiaları kesinlikle gerçek dışıdır" ifadeleri kullanıldı. Emekliler için enflasyon zamlarının ardında bayram ikramiyeleri de zamlı olacak.

  • SGK
  • 26.02.2020 09:27
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 09:27
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SGK'dan 'emekli maaşında kesinti' haberiyle ilgili flaş açıklama

Bazı yayın organlarında çıkan SGK, SSK ve Bağkur'lu emekli maaşı kesilecek mi? Bayram ikramiyesi kalktı mı? Gibi iddialara SGK'dan resmi açıklama geldi. ''Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır'' denildi. Bu bağlamda son iki yılda 4 bin TL ikramiye alan emekliler henüz net bir tarih belli olmamasına karşın, 2020 yılında da Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye alabilecekler.

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Haberler SGK SGK'dan resmi açıklama geldi! SSK ve Bağkur'lu emekli maaşı kesintisi var mı? Emekli maaşı bayram ikramiyesi kalktı mı?
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