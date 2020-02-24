Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz. Ülkemizde emekliliği yaklaşan veya emekliliğine gün sayan birçok kişinin merak ettiği konuların başında erken emeklilik geliyor.

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