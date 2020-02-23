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Milyonlar bekliyordu! Yaşa göre maaş… 368 TL emekliye ek ödeme! SGK, SSK, Bağ-Kur 2020 yılı yeni emeklilik düzenlemesi!

Emeklilere 368 TL ek ödeme müjdesi! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2020 emeklilik düzenlemesi Başkan Erdoğan'a gönderildi. Yapılması planlanan düzenlemeyle emeklilere yeni haklar ve ek ödemeler gelecek. Düzenleme kapsamında emekliler ek ödeme alabilecek. Prim günlerini tamamlayamayan vatandaşlar ise eksik süreyi borçlanma yoluyla emekli olabilecek. Maaşlara yaş ayarı yapılırken, emeklinin hastalık durumuna göre de bu miktarlar değişecek. İşte, 2020 emeklilik düzenlemesinin detayları… Emekliler her ay aldıkları ek ödeme miktarını E Devlet Kapısı üzerinden görüntüleyebilir. E Devlet'e giriş yaptıktan sonra emekli olunan sigorta koluna göre (4A, 4B, 4C) emekli aylık bilgisi sayfası görüntülenir. Bu sayfada ödenen emekli maaşı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve ek ödeme miktarı belirtilir.

23.02.2020 16:06 - Son Güncelleme: 23.02.2020 16:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





