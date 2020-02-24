SGK, SSK ve Bağkur emeklileri için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda SGK'dan resmi açıklama yapıldı. SSK ve Bağkur emeklilerine 2020 yılında 3 farklı ek ödeme yapılacak. Yapılan son açıklamalara göre 2020 yılı emekli vatandaşlar için 3 farklı ek ödemenin yapıldığı bir yıl olacak. Bunlardan ilkinin promosyon olduğu öğrenildi. Bilindiği üzere 2017 yılının Mart ayından günümüze dek emeklilere sunulan promosyon ücretlerinde sözleşme gereği promosyon 3 yıl içinde geçerli olacağı için bu sürenin dolmasına sayılı günler kaldı. 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir.

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