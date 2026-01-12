Paris’te mutluluk İstanbul’da hüzün

Yakışıklı oyuncu Berk Atan'ın, rol arkadaşı Gökçe Akyıldız'a gönlünü kaptırdığı ortaya çıktığında magazin kulisleri epey hareketlenmişti. Paris'te yaptıkları romantik tatil ve dönüşte verdikleri mutluluk pozları, bu aşkın sadece bir söylenti olmadığını da kanıtlar gibiydi. Ancak duyduğuma göre ikili şu sıralar ayrı. Sosyal medyada hâlâ birbirlerini takip ediyor olmaları her ne kadar umut verse de aralarında küçük bir gönül kırıklığı olduğu konuşuluyor. Benim çok yakıştırdığım bu çiftin, bu kısa mesafeyi bir ayrılık değil, bir mola olarak görmesini diliyorum. Bazı aşklar ikinci bir şansı fazlasıyla hak eder.

Paris'te romantik bir tatil yapan sevgililer, sosyal medyadan takipleşmeye devam ediyor.