Son dakika haberi! Uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olan Bebek Otel'in bulunduğu alanda Boğaz ön görünüm alanında kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen bölümlerin yıkımına başlandı.

Uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi Bebek Otel'deki kaçak bölümlerin yıkımı başladı!

Bebek Otel'in bulunduğu alanda Boğaz ön görünüm alanında kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen bölümlerin yıkımına başlandı.

Bebek Otel'de kaçak yapılar yıkılıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olduğu ortaya çıkan ve geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım ve otelin işletmecisi Burak Altunbulak'ın da arasında olduğu 19 kişi tutuklandı.

Ekipler sabah erken saatlerde geldi. (Ekran görüntüsü)

EKİPLER SABAH SAATLERİNDE GELDİ
Belediye ekipleri sabah saatlerinde otele geldi.

Yıkım başladı (DHA)




Ekiplerin otelin sahil kısmında bulunan bölümündeki alanda çatıdaki çalışmaları devam ediyor.

