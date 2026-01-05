Ufuk Özcan

Pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç ile başarılı oyuncu Özgü Kaya'nın bir süredir gözlerden uzak yaşadıkları ilişkisi, artık yeni ve ciddi bir aşamaya geçmiş durumda. Yılbaşı tatilini fırsata çeviren çift, ilişkilerinde önemli bir adım atarak ailelerini bir araya getirdi. Geçtiğimiz haftaki köşe yazımda da değindiğim gibi yılbaşı öncesinde gerçekleşen bu buluşma aslında "biz bu yolu ciddiye alıyoruz" mesajı taşıyordu.

Edinilen bilgilere göre, yılbaşı döneminde düzenlenen samimi bir yemekte Özgü Kaya'nın anne ve babası ile Murat Dalkılıç'ın babası ilk kez tanıştı. Oldukça sıcak bir atmosferde geçen bu buluşma, çiftin ilişkisini aile onayıyla taçlandırdığını da gözler önüne serdi. Zaten bu ilişkinin evliliğe doğru gittiğini ilk kez bu köşede okumuştunuz. Kulislerde konuşulanlar da bu yönde. Murat Dalkılıç'ın özel hayatındaki bu ciddi adımlar, mesleki planlarıyla da paralel ilerliyor. Ünlü popçu, bu ayın sonuna doğru burnundan 13. ve son kez bir operasyon geçirmeye hazırlanıyor.

DÜĞÜN ÇEŞME'DE OLACAK

Sağlık sürecini tamamen geride bırakmak isteyen Dalkılıç, operasyonun ardından yeniden müziğe odaklanacak ve yeni şarkısını dinleyicilerle buluşturacak. Peki ya sonrası? Duyduğuma göre yaz sonuna doğru Çeşme'de deniz, kum ve güneş eşliğinde romantik bir beach düğünü konuşulmaya başlanmış. Bu yaz Murat Dalkılıç'ı bir kez daha damatlık içinde görürsek, açıkçası kimse şaşırmasın.

ARDA TURAN'DAN YEĞENİNE ÖZEL HEDİYE

Arda Turan ailesinde mutluluk rüzgârları esiyor. Kardeşi Okan Turan ile Katre Turan, kız bebeklerini kucaklarına aldı. Minik prensesin adı ise Ayşe Elisa oldu. Aileye yeni katılan bu küçük mucize, daha şimdiden ilgi odağı olmayı başardı. Amcası bu özel anı kaçırması zaten düşünülemezdi. Arda Turan, yeğenini görmek için özel olarak ziyarete gitti. Ama Arda Turan klasiği diyelim; ziyaret sadece "hoş geldin"le sınırlı kalmadı. Kulislerde konuşulanlara göre bilgilere göre Turan, Ayşe Elisa adına açılacak banka hesabına, ileride eğitiminde kullanılmak üzere 500 gram altın ve 3 milyon liralık bir yatırım koydurdu.

OYUNCULUKTAN ZEYTİNYAĞI KRALİÇELİĞİNE

Başarılı oyuncu Mehtap Bayri, bu kez sahneyle değil doğayla gündemde. Şehir hayatının temposundan uzaklaşan ünlü oyuncu, hobi olarak başladığı zeytinyağı üretimini zamanla profesyonel bir işe dönüştürdü. Bunun için Muğla'nın Milas İlçesi'ne taşınan Bayri, zeytin ağaçlarıyla çevrili bu bereketli topraklarda kendi markasını kurdu. Ürettiği zeytinyağları yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın farklı noktalarında da satışa sunulmuş durumda. Sanattan tamamen kopmuş değil elbette. Mehtap Bayri, zeytin ağaçlarının gölgesinde üretim yaparken tiyatro sahnesinden de vazgeçmiyor. Oyunlarına devam eden oyuncu, gelen dizi ve sinema projelerini de değerlendirmeyi sürdürüyormuş.