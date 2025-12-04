Yağmur Tanrısevsin Alf ile Beyoğlu’nda: Taşınma ve set yoğunluğu sürüyor

Yağmur Tanrısevsin, önceki gün köpeği Alf ile Beyoğlu'ndaydı. Yeni dizisinin Makedonya'daki çekimleri nedeniyle uzak kaldığı köpeğiyle sahilde yürüyüş yaparak zaman geçiren oyuncu, daha sonra mağazaları gezdi. Tanrısevsin, "Bu yoğunluğun arasında bir taşınma sürecimde oldu. Yeni evimin dekorasyonuyla ilgileniyorum" dedi.

