Usta oyuncu Nebahat Çehre lansmanda boy gösterdi

Usta oyuncu Nebahat Çehre, önceki gün bir markanın lansmanında boy gösterdi. Üzerindeki pantolonun 20 senelik olduğunu söyleyen Çehre, "Aldığım şey uzun ömürlü oluyor. İyi kıyafetler alıyorum, fazla değişmiyorum. Ben bunu 20 sene daha giyerim. Kazaklarım var 15 yıllık. Kalıcı ürünler almayı severim" şeklinde konuştu.

