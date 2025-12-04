PODCAST CANLI YAYIN

Tuvana Türkay futbol tutkusunu başka bir boyuta taşıdı!

Semtinin takımı Fulham’ın kombinesini alan ve arkadaşlarını da davet eden Türkay, maç kaçırmayarak adeta bir amigo havasında tribünlerdeki yerini alıyor.

Üniversite yıllarında İngilizce eğitimi için gittiği Londra'ya hayran kalan Tuvana Türkay, o dönem kurduğu hayali gerçekleştirmişti. Londra'nın lüks semtlerinden olan Fulham'dan ev alan ve yaklaşık 5-6 yıldır burada yaşayan güzel oyuncu, sadece işe için Türkiye'ye geliyordu. İngiltere'de uyum sıkıntısı çekmeyen ve komşularıyla bir hayli kaynaşan Türkay, Türkiye'deki futbol tutkusunu Londra'ya taşıdı. Semtinin takımı olan Fulham'ın iç saha maçlarını kaçırmayan Türkay, her maç tribünlerdeki yerini alıyor.

KOMBİNE ALDI!
Son olarak gittiği Fulham-Manchester City maçında da takımını destekleyen ve sık sık sosyal medyadan paylaşım yapan Tuvana Türkay'ın VİP tribünde yer alması da en dikkat çeken detaylardan biriydi. Semtten arkadaşları ile maçlara giden güzel oyuncunun Fulham tribünlerinden kombine aldığı da konuşuluyor. Fulham kombinesi ise 2025-2026 sezonu güncel fiyatı 3 bin 500 Sterlin yani yaklaşık 200 bin TL.

