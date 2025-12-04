Şarkıcı Gökhan Tepe Kozyatağı'nda mekanda sahne aldı

Şarkıcı Gökhan Tepe, geçtiğimiz akşam Kozyatağı'nda bir mekanda sahne aldı. Tepe, hayranlarına unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Ünlü şarkıcı, Tepe, "Çok büyük bir sevgi var. İlgi gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. 29 yıldır yanımda oldukları gibi, bu gece de yanımdalar. Çok mutluyum ve heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

