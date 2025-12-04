PODCAST CANLI YAYIN

Nilperi Şahinkaya sevgilisi Baturalp Bekar ile Bebek’te görüntülendi

Aşk sorularını ilk kez yanıtlayan Bekar, “Bizimki mahalle aşkı, komşuculuk kazandı. Zaten Nilperi de söylemiş, biz birbirimizi görüyorduk” ifadelerini kullandı.

Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Baturalp Bekar, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Aşk sorularını ilk kez yanıtlayan Bekar, "Bizimki mahalle aşkı, komşuculuk kazandı. Zaten Nilperi de söylemiş, biz birbirimizi görüyorduk" ifadelerini kullandı. Evlilikle alakalı konuşan Şahinkaya, "Benim 'evleneyim çocuk yapayım' diye hayallerim yoktu ama neden olmasın?" şeklinde konuştu.

PARİS YOLCULARI!
2025 yılının değerlendirmesini yapan ünlü oyuncu, "Benim için çok zordu. Çok kötü geçti. En iyi şey Baturalp oldu. Umarım en zor yılımı geçirmişimdir. Hatırlamak bile istemiyorum" dedi. 2026'ya Paris'te girmeyi düşündüklerini söyleyen Bekar, "Evlilik teklifi gelir mi?" sorusuna Şahinkaya, "Bu çok güzel bir fikirmiş" diyerek güldü.

