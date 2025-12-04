Çağla Şikel'in tatlı iş yorgunluğu

Ünlü manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Akşam saatlerinde geldiği AVM'de yeni sezon ürünleri için mağazaları dolaşan güzel isim, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi. AVM kombiniyle göz dolduran Şıkel, "Her şey güzel gidiyor. Tatlı bir iş yoğunluğum var" açıklamalarında bulundu.

