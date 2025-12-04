Afra Saraçoğlu’na Rus hayran akını!

Yakında atv ekranlarında yayınlanacak olan "A.B.İ" dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolleri paylaşacak olan Afra Saraçoğlu, önceki gün Etiler'deki bir mekanda doğum gününü kutladı. Bu yılın kendisi için verimli geçtiğini söyleyen oyuncu, "Bu yıl benim için çok güzel geçti. Umarım yeni yıl da güzel geçer, sağlık ve huzur diliyorum" dedi.

'DESTEKLERİNİ HİSSEDİYORUM'

Hayranlarının ilgisi hatırlatılınca Saraçoğlu, "Onlara çok teşekkür ediyorum. Desteklerini her zaman hissediyorum" diyerek tebessüm etti. "Hayatınızda biri var mı?" sorusu üzerine oyuncu, "Şu an kariyer odaklıyım ve dizi için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı. Mekân çıkışında ise Rus hayranları Saraçoğlu'na büyük ilgi gösterdi. Rusya'dan doğum gününü kutlamak için geldiklerini söyleyen hayranlar, oyuncu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.