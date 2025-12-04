“Adile Naşit” filminin galasına ünlü akını!

Adile Naşit'in hayatını anlatan "Adile Naşit" filminin galası önceki gün Maslak'ta yapıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı galaya ünlü isimler akın etti. Görkemli geceye katılanlar arasında; Demet Akbağ, Belçim Bilgin, Özge Özacar, Aleyna Kalaycıoğlu, Beyza Şekerci, Engin Hepileri ve Nursel Köse gibi sanat camiasının önemli isimler vardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN