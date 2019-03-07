Oyunculuğu kadar başarılı yönetmenliğiyle de bilinen Ali Atay, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. AVM'de Plus Kitchen'da yakın dostlarıyla bir araya gelip toplantı yapan Atay, "Turkish'i Dondurma 15 Mart'da vizyona girecek. Bunun dışında kesinleşen bir proje yok. Görüşmelerimiz devam ediyor netleşince konuşuruz" dedi.
- Saklambaç
- 07.03.2019
- Gazete
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