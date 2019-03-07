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  • 07.03.2019
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: Turkish'i Dondurma 'da vizyona girecek

15 Mart'ta vizyonda
Oyunculuğu kadar başarılı yönetmenliğiyle de bilinen Ali Atay, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. 'de Plus Kitchen'da yakın dostlarıyla bir araya gelip toplantı yapan Atay, "Turkish'i Dondurma 'da vizyona girecek. Bunun dışında kesinleşen bir proje yok. Görüşmelerimiz devam ediyor netleşince konuşuruz" dedi.

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