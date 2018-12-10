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  • 10.12.2018
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görüntü vermemek için şekilden şekile girdi!

Film çekimleri için ’da olan , önceki gün görüntü vermemek için şekilden şekle girdi.



Hollywood filmi 'Charlie'nin Melekleri'nin çekimleri için geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen Kristen Stewart'ın sergilediği gizemli haller, devam ediyor. Önceki gün yakın korumasıyla Taksim'deki oteline girerken görüntülenen dünyaca ünlü oyuncunun basın mensuplarını görünce yaptığı hareketler güldürdü.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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