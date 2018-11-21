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'e şok! velayet davası için hazırlanıyor

Eski eşi ’nin kendisini aldattığı ’la ’da evleneceğini öğrenen , hamlesini yaptı. Piriler, çocuklarını Tangöze’ye göstermedi. Rockçı da velayet davası için düğmeye bastı



Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze'nin kendisini Kıvılcım Ural'la aldatmasıyla 2016'da 6 yıllık evliliğini bitiren Seçkin Piriler'e şok! Aldatılma acısını unutmak için terapiyle kötü anıları bile sildiren Piriler, ne yapıp ettiyse de Tangöze'yi kalbinden sökemedi. Yakın dostlarına iki oğlunun babasını hâlâ çok sevdiğini söyleyen eski manken, Tangöze'nin sevgilisi Ural'ın hamile olduğunu öğrenince yıkıldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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