Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze'nin kendisini Kıvılcım Ural'la aldatmasıyla 2016'da 6 yıllık evliliğini bitiren Seçkin Piriler'e şok! Aldatılma acısını unutmak için terapiyle kötü anıları bile sildiren Piriler, ne yapıp ettiyse de Tangöze'yi kalbinden sökemedi. Yakın dostlarına iki oğlunun babasını hâlâ çok sevdiğini söyleyen eski manken, Tangöze'nin sevgilisi Ural'ın hamile olduğunu öğrenince yıkıldı.
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