Grubu'nun solistikendisinialdatmasıyla6 yıllık evliliğini bitirenşok! Aldatılma acısını unutmak için terapiyle kötü anıları bile sildiren Piriler, ne yapıp ettiyse de Tangöze'yi kalbinden sökemedi. Yakın dostlarına iki oğlunun babasını hâlâ çok sevdiğini söyleyen eski manken, Tangöze'ninyıkıldı.