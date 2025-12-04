ABD'deki bilim insanları, saç bakım ürünlerinin sağlık üzerindeki etkileri üzerinde araştırma yaptı. Buna göre bir kişinin evindeki tek bir saç bakımı uygulamasında 17 mg'a kadar potansiyel zararlı kimyasal kanserojen madde bulundu. Kozmetik ürünlerinin solunum yolları, karaciğer ve sinir sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı tespit edildi. Araştırmacılar, "En iyi çözüm bu ürünleri kullanmamak" dedi.

