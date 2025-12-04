Rotavirüse karşı ailelere uyarı: Hijyen ve aşı ihmale gelmez!

Sonbahar ve kış mevsiminde havaların soğuması ve kapalı alanlarda geçirilen sürenin artması enfeksiyonların hızla ve kolaylıkla yaygınlaşmasına neden oluyor. Bu hastalıklara yol açan rotavirüs, her yıl 25 milyon çocuğu etkiliyor. 215 binden fazla çocuğun da hayatını kaybetmesine neden oluyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ekin Pasinlioğlu, "Rotavirüsün kuluçka süresi yaklaşık iki-dört gündür.

Rotavirüse karşı özel bir antiviral ilaç yoktur. Tedavinin temel amacı, kaybedilen sıvıyı yerine koymaktır. Aileler doktora başvurmak yerine 'geçer diye beklemek' ya da gelişigüzel antibiyotik ve ishal kesici ilaç kullanmak gibi hatalara çok sık düşüyorlar. Oysa zaman kaybetmeden mutlaka doktora başvurmak gerekir" diyor. Çocukları rotavirüsten korumada ihmale gelmez 5 önemli kuralı anlatıyor:



HASTA KİŞİLERLE TEMASI SINIRLAYIN

Rotavirüs özellikle çocuklar arasında çok kolay ve çok hızlı bulaşıp yayılabilen bir enfeksiyondur. Çevrede ishal veya kusma şikayeti olan kişiler varsa temasın mümkün olduğunca azaltılması gerekir.

EL HİJYENİNİ İHMAL ETMEYİN

ETMEYIN: Rotavirüs kirli su ve gıdalar, dışkı ile temas etmiş eller, yüzeyler, oyuncaklar ve kişiden kişiye temas yoluyla çok kolay bulaşır. Özellikle tuvaletin ardından, bez değiştirdikten sonra ve dışarıdan eve gelince mutlaka sabunla en az 20 saniye el yıkamak gerekir.

OYUNCAKLARI VE ORTAK YÜZEYLERI SIK

SIK TEMIZLEYIN: Rotavirüs yüzeylerde saatlerce, hatta bazen günlerce canlı kalabilir. Bebekler oyuncakları ağızlarına götürebildiği için özellikle oyuncakların, mama sandalyesinin tepsisinin, kapı kollarının ve ortak dokunulan yerlerin düzenli olarak temizlenmesi çok önemlidir.



AŞISINI ZAMANINDA YAPTIRIN

En güçlü ve etkili yol rotavirüs aşısıdır. Hekim önerisiyle yapılan aşılama, çocukların hastalığı daha hafif geçirmesine ve ağır sıvı kaybı riskinin

YİYECEK VE İÇME SUYUNDA HİJYENE DİKKAT EDİN

Biberonlar, emzikler ve mama hazırlanan kaplar hijyen açısından büyük önem taşır. Hazırlanan mamalarla temiz su kullanılması, biberonların düzenli sterilize edilmesi ve yiyeceklerin hijyenik koşullarda yıkanıp saklanması enfeksiyon riskini azaltır.